Число откликов на вакансии в сфере IT выросло в России в первом квартале текущего года

Желающих работать в сфере IT в России за последний год стало больше. За период с января по май 2023 года количество откликов на вакансии по подобным специальностям выросло на 44% процента относительно аналогичного периода в прошлом году.
«Отчасти это связано с освобождением от мобилизации, но влияют также сочетание мер господдержки и возможность удаленной работы», — рассказал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.
Число кандидатов на должности в IT сфере выросли и у отдельных участников рынка. Как сообщает Коммерсант, в первом квартале этого года ПАО МТС получило на 59% больше откликов по специальности, чем в такой же период в 2022 году. Всего в этом году поступило уже 38 тысяч резюме кандидатов.
Ранее специалисты сервиса «Зарплата.ру» представили список самых высокооплачиваемых вакансий в России.