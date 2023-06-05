Число откликов на вакансии в сфере IT выросло в России в первом квартале текущего года

Число кандидатов на должности в IT сфере выросли и у отдельных участников рынка. Как сообщает Коммерсант, в первом квартале этого года ПАО МТС получило на 59% больше откликов по специальности, чем в такой же период в 2022 году. Всего в этом году поступило уже 38 тысяч резюме кандидатов.