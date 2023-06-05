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Число откликов на вакансии в сфере IT выросло в России в первом квартале текущего года

Экономика
Число откликов на вакансии в сфере IT выросло в России в первом квартале текущего года

Желающих работать в сфере IT в России за последний год стало больше. За период с января по май 2023 года количество откликов на вакансии по подобным специальностям выросло на 44% процента относительно аналогичного периода в прошлом году.

«Отчасти это связано с освобождением от мобилизации, но влияют также сочетание мер господдержки и возможность удаленной работы», — рассказал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Число кандидатов на должности в IT сфере выросли и у отдельных участников рынка. Как сообщает Коммерсант, в первом квартале этого года ПАО МТС получило на 59% больше откликов по специальности, чем в такой же период в 2022 году. Всего в этом году поступило уже 38 тысяч резюме кандидатов.

Ранее специалисты сервиса «Зарплата.ру» представили список самых высокооплачиваемых вакансий в России.
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