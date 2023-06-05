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Reuters: власти США подняли истребители над Вашингтоном из-за пролетевшего бизнес-джета

Происшествия
Reuters: власти США подняли истребители над Вашингтоном из-за пролетевшего бизнес-джета

Власти США подняли в воздух истребители из-за нарушившего воздушное пространство бизнесджета Cessna Citation. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным, самолет летел на автопилоте и не реагировал на предупреждающие сигналы. Также сообщается, что американские истребители не стали причиной крушения самолета.

Однако приблизительно в то же время жители Вашингтона услышали громкий звук. Агентство Reuters подчеркнуло, что он не был связан с данным инцидентом.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об уверенности властей в успехе контрнаступления ВСУ. Также он добавил, что Вашингтон не намерен как либо оценивать действия украинских военных.
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