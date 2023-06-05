Леонардо ДиКаприо заметили с новой 22-летней моделью Меган Рош

На прошедших выходных 48-летний голливудский актер Леонардо ДиКаприо был замечен с 22-летней моделью Меган Рош. Об этом сообщает TMZ.
Перед посадкой на яхту, пара покинула одну машину, которая доставила их из отеля. Эта встреча у моря не означает, что модель станет новой пассией актера. Скорее всего это очередная мимолетная симпатия Лео.
Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо и Ирина Шейк встречались во время Каннского фестиваля. Актер уделял особе внимание российской супер модели. Знаменитости несколько раз были замечены вместе в рамках мероприятия.