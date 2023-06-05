Самой верующей страной в мире признали Бразилию

Самой верующей страной в мире стала Бразилия по итогам опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos. 89% опрошенных жителей латиноамериканской страны ответили утвердительно на вопрос о вере в существование Бога.
Абсолютное большинство, а именно 70% опрошенных бразильцев заявили, что верят в высшее божество, описанное в религиозных писаниях, таких как Библия, Каран, Тора, в то время, как 19% рассказали, что Бог, по их мнению, существует, но не такой, как в священных книгах.
Средний показатель количества верующих в мире, согласно опросу равен 61%. Наибольшее число отрицающих существования Бога в Японии, Южной Корее и Нидерландах.
Ранее посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза рассказал о широком распространении православия среди жителей Центральноафриканской Республики.