Самой верующей страной в мире признали Бразилию

Абсолютное большинство, а именно 70% опрошенных бразильцев заявили, что верят в высшее божество, описанное в религиозных писаниях, таких как Библия, Каран, Тора, в то время, как 19% рассказали, что Бог, по их мнению, существует, но не такой, как в священных книгах.