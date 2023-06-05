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AFP: сотни жителей Стокгольма вышли на протесты против нового антитеррористического закона

Политика
AFP: сотни жителей Стокгольма вышли на протесты против нового антитеррористического закона

Сотни людей в Стокгольме вышли на протесты против антитеррористического закона, который должен урегулировать отношения с Турцией в вопросе вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщило агентство AFP.

Демонстрация была организована группами близкими к Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции и Евросоюзе. Сама акция получила название «Нет НАТО, никаких законов Эрдогана в Швеции».

«Сотни людей вышли на протесты в Стокгольме в воскресенье против нового закона о борьбе с терроризмом, принятого в ответ на противодействие Турции вступлению Швеции в НАТО», — сообщило агентство.

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Швеция должна стать членом НАТО как можно быстрее. В частности, это должно произойти до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.
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