AFP: сотни жителей Стокгольма вышли на протесты против нового антитеррористического закона

Сотни людей в Стокгольме вышли на протесты против антитеррористического закона, который должен урегулировать отношения с Турцией в вопросе вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщило агентство AFP.
Демонстрация была организована группами близкими к Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции и Евросоюзе. Сама акция получила название «Нет НАТО, никаких законов Эрдогана в Швеции».
«Сотни людей вышли на протесты в Стокгольме в воскресенье против нового закона о борьбе с терроризмом, принятого в ответ на противодействие Турции вступлению Швеции в НАТО», — сообщило агентство.
Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Швеция должна стать членом НАТО как можно быстрее. В частности, это должно произойти до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.