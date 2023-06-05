Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Любопытство» толкнуло юную фанатку документальных фильмов из Кореи на убийство и расчленение

Происшествия
«Любопытство» толкнуло юную фанатку документальных фильмов из Кореи на убийство и расчленение

Жительница Кореи убила незнакомую женщину «из любопытства», насмотревшись документальных сериалов про маньяков. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

23-летняя Чон Ю Чон решила совершить идеальное убийство, воспользовавшись знаниями, полученными из документальных фильмов про маньяков.

Девушка через интернет под видом мамы девятиклассницы наняла репетитора, потом переоделась в школьницу и сама пришла на занятие к жертве. В доме Чон Ю Чон зарезала и расчленила учительницу. Останки она положила в чемодан и пакеты. Чемодан преступница позже оставила в лесу, а пакеты забрала домой.

Но тут девушку постигла неудача. Таксист который ее вез, заподозрил неладное и вызвал полицию. Подозреваемая утверждала, что знала жертву и убила ее случайно во время ссоры. Однако улики говорили об обратном.

Ранее стало известно, что житель Приморья поджег собственный дом, пытаясь избавиться от тела жертвы.
убийство корея фанатка маньяк
Военкоры ФАН