«Любопытство» толкнуло юную фанатку документальных фильмов из Кореи на убийство и расчленение

Жительница Кореи убила незнакомую женщину «из любопытства», насмотревшись документальных сериалов про маньяков. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.
23-летняя Чон Ю Чон решила совершить идеальное убийство, воспользовавшись знаниями, полученными из документальных фильмов про маньяков.
Девушка через интернет под видом мамы девятиклассницы наняла репетитора, потом переоделась в школьницу и сама пришла на занятие к жертве. В доме Чон Ю Чон зарезала и расчленила учительницу. Останки она положила в чемодан и пакеты. Чемодан преступница позже оставила в лесу, а пакеты забрала домой.
Но тут девушку постигла неудача. Таксист который ее вез, заподозрил неладное и вызвал полицию. Подозреваемая утверждала, что знала жертву и убила ее случайно во время ссоры. Однако улики говорили об обратном.
Ранее стало известно, что житель Приморья поджег собственный дом, пытаясь избавиться от тела жертвы.