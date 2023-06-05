«Любопытство» толкнуло юную фанатку документальных фильмов из Кореи на убийство и расчленение

Девушка через интернет под видом мамы девятиклассницы наняла репетитора, потом переоделась в школьницу и сама пришла на занятие к жертве. В доме Чон Ю Чон зарезала и расчленила учительницу. Останки она положила в чемодан и пакеты. Чемодан преступница позже оставила в лесу, а пакеты забрала домой.