«Из-за личной неприязни»: подполковник российской армии признался в обстреле машины ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин привел очередное доказательство «личной неприязни» некоторых солдат кадровой армии к «оркестру». Видео опубликовала пресс-служба предпринимателя.
К бизнесмену обратились авторы российского информационного агентства LIVE24. По их словам, страну шокировала информация о том, что пути отхода «вагнеровцев» из Артемовска могли заминировать подразделения Минобороны России. Ранее Пригожин публиковал соответствующие документы и видео, подтверждающие этот факт. Однако журналисты все равно уточнили, могло ли это быть ошибкой.
«Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений», – написал Пригожин.
Он прикрепил видеозапись, на которой командир 72 бригады признается в том, что обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения. Причиной таких действий он называл «личную неприязнь». На данный момент расследование инцидента продолжается.