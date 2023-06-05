«Из-за личной неприязни»: подполковник российской армии признался в обстреле машины ЧВК «Вагнер»

К бизнесмену обратились авторы российского информационного агентства LIVE24. По их словам, страну шокировала информация о том, что пути отхода «вагнеровцев» из Артемовска могли заминировать подразделения Минобороны России. Ранее Пригожин публиковал соответствующие документы и видео, подтверждающие этот факт. Однако журналисты все равно уточнили, могло ли это быть ошибкой.