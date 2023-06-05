Осудивший коллег за видео для россиян, футболист Левандовский сфотографировался с теннисистом Медведевым

Польский футболист Роберт Левандовский, который является нападающим испанского футбольного клуба «Барселона», сфотографировался со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. При этом форвард каталонской команды ранее осудил своих коллег по клубу из-за видеообращения для российских поклонников.