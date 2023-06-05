Осудивший коллег за видео для россиян, футболист Левандовский сфотографировался с теннисистом Медведевым

Польский футболист Роберт Левандовский, который является нападающим испанского футбольного клуба «Барселона», сфотографировался со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. При этом форвард каталонской команды ранее осудил своих коллег по клубу из-за видеообращения для российских поклонников.
Фотография польского футболиста и российского спортсмена была сделана в боксах «Феррари» на Гран-при Испании «Формулы-1». Ее опубликовали в официальном канале команды в социальной сети Twitter (заблокирован в России).
Товарищи Левандовского по команде Алехандро Бальде и Серхи Роберто ранее записали видео для российских поклонников с благодарностью за поддержку. Поляк осудил коллег за ролик с обращением к россиянам.
Ранее Левандовский прокомментировал видео, на котором его одноклубники обращаются к фанатам каталонского клуба из России. Он отметил, что «Барселона» намерена предпринять меры в связи со случившимся несанкционированным актом.