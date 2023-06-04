Депутат Артем Кирьянов рассказал об итогах круглого стола ОП РФ по теме инфомошенничества

Отрадно, что среди блогерского сообщества растет понимание социальной ответственности. От жажды легкой наживы они переходят к конструктивным предложениям по саморегулированию и самоочищению рынка коуч-услуг с целью повышения доверия потенциальных потребителей данных сервисов. Одним из таких предложений стала инициатива основателя и лидера общественного движения Ч.Е.С.Н.О.К. Сергея Гришина по созданию публичных списков, «белого» и «черного». В «черном» списке будут находиться инфобизнесмены, использующие неэтичные практики и вводящие потребителей в заблуждение. Данный список будет постоянно дополняться, корректироваться и расширяться при помощи профессионального сообщества и самих покупателей инфопродуктов. Презентация первого пилотного списка из ста фамилий произойдет на пресс-конференции Движения Ч.Е.С.Н.О.К., которая состоится в ближайшее время.