Депутат Артем Кирьянов рассказал об итогах круглого стола ОП РФ по теме инфомошенничества

В Общественной палате России состоялся круглый стол, посвященный борьбе с коуч-аферами. Проблема использования интернет-коммуникаций для мошеннических действий, обмана людей и буквально «выдаивания» денег из людей со стороны инфомошенников с каждым годом становится все острее. О результатах встречи в личной колонке для ФАН рассказал Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов
Путь к личностному росту или коуч-аферы? Как не потерять все в стремлении улучшить жизнь. Колонка Артема Кирьянова.
В Общественной палате России состоялся круглый стол, посвященный борьбе с коуч-аферами. Проблема использования интернет-коммуникаций для мошеннических действий, обмана людей и буквально «выдаивания» денег из людей со стороны инфомошенников с каждым годом становится все острее. Совершенно очевидно, что так называемых блогеров необходимо ограничить в их желании собрать как можно больше денег, не просто не давая ничего взамен, а иногда и вредя.
Оценка общего объема налоговых потерь бюджета РФ в год, по мнению экспертов Российского союза налогоплательщиков, от 30 до 100 миллиардов в год. Это деньги, за которые мы будем бороться. Однако, вопрос не только наведения порядка с финансами, но и вопрос содержательного контроля деятельности коучей различного рода.
«Среди тех, кто начинает бизнес в соцсетях, есть много талантливых бизнесменов, которые могут стать гордостью нашей страны. Они могут стать драйверами развития семейного бизнеса в России. При двух важных условиях. Первое: если они изначально будут работать и платить налоги по закону. И второе. Называя себя «учителями» (гуру, экспертами), они будут иметь профильное образование и лицензию на образовательную деятельность», — подчеркнула принявшая участие в круглом столе первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
На сегодняшний день по данной тематике высказались представители почти всех фракций в Госдуме, есть позиция ЛДПР и «Справедливой России», партия «Новые люди» регулярно поднимает вопросы образования. Обсуждая проблематику на площадке Общественной палаты, мы привлекаем некоммерческий сектор, волонтеров к мониторингу ситуации, ждем от них конкретных предложений как по законодательному блоку, так и конкретных фамилий, которые я, например, как депутат Государственной Думы, готов сопровождать своими запросами в налоговые и правоохранительные органы.
Совместное обсуждение общественников и законодателей, представляющих различные фракции, поможет сформировать консолидированную позицию по поправкам в различные законодательные акты, создать новое регулирование в формате межфракционной законодательной инициативы. Проблема комплексная, и, на мой взгляд, требует работы и с законом о защите прав потребителей, и с законом об образовании, и с законодательством в сфере регулирования сети интернет, и с КоАП, и с УК РФ.
Одной из центральных тем круглого стола стала необходимость самоорганизации профессионального сообщества в сфере инфобизнеса с целью повышения его прозрачности и ответственности инфобизнесменов за качество предоставляемых ими услуг.
«Государство наконец обратило внимание на эту сферу, где крутятся десятки миллиардов рублей. Но государство пока интересует только уплата налогов, и получается, если инфобизнесмен обещает людям золотые горы, а по факту они получают воздух, но при этом он исправно платит налоги, то с точки зрения государства к нему нет претензий. Вместе с тем инфожулики наносят огромный вред: в результате появления на рынке труда масс откровенных недоучек наша экономика получает колоссальный ущерб, и одновременно подрывается доверие населения к самому институту онлайн-образования», — обозначил участник круглого стола, основатель и лидер общественного движения Ч.Е.С.Н.О.К. (Движение «За ЧЕСтную Независимую Оценку Качества образования») Сергей Гришин.
Член Общественной палаты России Евгений Забродин предложил активно распространять практику саморегулирования среди блогерского сообщества, стимулируя создание профильных ассоциаций по различным направлениям онлайн-тренингов и обучения.
«Нужно создавать площадки для взаимодействия блогерского сообщества и выработки консолидированных решений для развития отрасли в рамках правового поля. Одной из таких площадок мог бы стать специализированный Координационный совет Общественной палаты РФ», — отметил Забродин.
Член Общественной палаты России, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников акцентировал внимание собравшихся на проблеме цифровой грамотности.
«Нужно иметь возможность «предупреждать» и учить людей взаимодействовать с органами государственной власти, платить налоги, размещать рекламу и учить людей в целом цифровой грамотности. Государство много сделало для того, чтобы повысить уровень и финансовой, и цифровой грамотности граждан. Со следующего учебного года во всех школах будут введены уроки цифровой грамотности, а РАЭК ежегодно является организатором всероссийской акции "Цифровой диктант", где каждый может повысить свой уровень знаний цифровой среды», — рассказал он.
Независимый эксперт в сфере онлайн-мошенничества, кандидат юридических наук Александр Титов в своем выступлении обратил внимание на необходимость более оперативного реагирования налоговых органов на нарушения, допускаемые блогерами и отметил, что в юридическом сообществе имеется дискуссия о соответствии требованиями закона дополнительной квалификации неуплаты налогов известными блогерами как легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Уверен, эта дискуссия имеет прямое отношение к вопросу декриминализации экономических преступлений – нет задачи осудить блогеров на реальные сроки при условии уплаты ими налогов вместе со штрафными санкциями.
Отрадно, что среди блогерского сообщества растет понимание социальной ответственности. От жажды легкой наживы они переходят к конструктивным предложениям по саморегулированию и самоочищению рынка коуч-услуг с целью повышения доверия потенциальных потребителей данных сервисов. Одним из таких предложений стала инициатива основателя и лидера общественного движения Ч.Е.С.Н.О.К. Сергея Гришина по созданию публичных списков, «белого» и «черного». В «черном» списке будут находиться инфобизнесмены, использующие неэтичные практики и вводящие потребителей в заблуждение. Данный список будет постоянно дополняться, корректироваться и расширяться при помощи профессионального сообщества и самих покупателей инфопродуктов. Презентация первого пилотного списка из ста фамилий произойдет на пресс-конференции Движения Ч.Е.С.Н.О.К., которая состоится в ближайшее время.
Сегодня мы всерьез задумались о принципиально новом подходе к правовому регулированию такого явления как интернет-коучинг. Очевидно, что существующие методы контроля, включающие, в том числе лицензирование деятельности в сфере оказания образовательных, медицинских, финансовых и иных услуг являются недостаточными и плохо реализуемыми в сфере блогерской деятельности. Нам нужен новый понятийный аппарат, описывающий оказание услуг в рамках онлайн-тренингов с учетом того, что эти услуги затрагивают буквально все сферы общественной жизни. В дальнейшем онлайн-коучинг будет только расширяться, вовлекая в свою орбиту миллионы пользователей.