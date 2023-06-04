Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о восьмичасовом бое на Запорожском направлении

Столкновения с украинской армией в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались на протяжении более восьми часов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На данный момент все боевые столкновения прекратились. Попытки ВСУ прорвать линию фронта также не имели успеха.
«На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая», — сказал Рогов.
Глава движения отметил, что украинские войска прощупывают российскую оборону. Это может быть проверка готовности ВС России к отражению более массированного нападения.
Ранее Рогов сообщал о попытке бойцов ВСУ вместе с польскими наемниками прорвать линию обороны на Запорожском направлении. Попытка стоила им потери полутора десятков солдат и двух танков.