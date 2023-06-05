Голливудская звезда Натали Портман вышла в свет после новости об измене мужа

Зарубежная пресса выявила, что муж Натали Портман изменяет актрисе. Как сообщают СМИ, голливудская звезда в курсе дел, но комментариев не дает. Так же девушка ведет себя на публике так, будто ничего не случилось. Об этом сообщает Page six.