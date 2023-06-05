Голливудская звезда Натали Портман вышла в свет после новости об измене мужа

Зарубежная пресса выявила, что муж Натали Портман изменяет актрисе. Как сообщают СМИ, голливудская звезда в курсе дел, но комментариев не дает. Так же девушка ведет себя на публике так, будто ничего не случилось. Об этом сообщает Page six.
«Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью. Натали невероятно скрытна и не собирается обыгрывать это в СМИ. Ее самым большим приоритетом является защита своих детей и их конфиденциальности», — говорит источник.
Кроме того, Натали пытается показать зрителям всем своим видом, что слухи о супруге совсем не трогают ее.
Ранее стало известно, что Натали Портман находится на грани развода с мужем из-за его измены.