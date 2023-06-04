Белый дом: США не считают неизбежной холодную войну с Китаем

Соединенные Штаты не считают неизбежным конфликт или холодную войну с Китаем. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.
Он отметил, что Вашингтон и Пекин стремятся к тому, чтобы не допустить перерастания своей конкуренции в открытый конфликт. В качестве примера, он указал, что США и КНР поддерживают интенсивные дипломатические контакты.
«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы эта работа продолжится, и высокопоставленные представители США будут взаимодействовать со своими китайскими коллегами», — указал Салливан
Ранее США призвали Китай повлиять на КНДР, чтобы усадить Пхеньян за стол переговоров. Также в Соединенных Штатах призвали Северную Корею осознать последствия дальнейшей эскалации напряженности.