Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Белый дом: США не считают неизбежной холодную войну с Китаем

Политика
Белый дом: США не считают неизбежной холодную войну с Китаем

Соединенные Штаты не считают неизбежным конфликт или холодную войну с Китаем. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Он отметил, что Вашингтон и Пекин стремятся к тому, чтобы не допустить перерастания своей конкуренции в открытый конфликт. В качестве примера, он указал, что США и КНР поддерживают интенсивные дипломатические контакты.

«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы эта работа продолжится, и высокопоставленные представители США будут взаимодействовать со своими китайскими коллегами», — указал Салливан

Ранее США призвали Китай повлиять на КНДР, чтобы усадить Пхеньян за стол переговоров. Также в Соединенных Штатах призвали Северную Корею осознать последствия дальнейшей эскалации напряженности.
США китай холодная война конфликт джейк салливан
Военкоры ФАН