Массовый диктант в Париже привлек рекордное количество участников

Крупнейший массовый диктант с рекордным количеством тестируемых прошел на улице в Париже. Участие в нем приняли более 1650 человек, а 1397 тестируемых были утверждены Книгой рекордов Гиннесса.
Всего было проведено три диктанта, в которых суммарно, по заявлению организаторов, участвовали более 5 тысяч человек. Темами тестирования стали детство, современность и спорт.
Как сообщает портал Actu, тексты диктантов зачитывали участникам литературный критик Огюстен Трапенар, писательница Катрин Панколь и вице-мэр Парижа по делам спорта Пьер Рабадан.
Ранее тысячи жителей Сантьяго приняли участие в необычной акции: они выстроились в большую колонну, напоминающую по форме велосипед. Цель флешмоба — установить новый мировой рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса.