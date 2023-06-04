Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Массовый диктант в Париже привлек рекордное количество участников

Общество
Массовый диктант в Париже привлек рекордное количество участников

Крупнейший массовый диктант с рекордным количеством тестируемых прошел на улице в Париже. Участие в нем приняли более 1650 человек, а 1397 тестируемых были утверждены Книгой рекордов Гиннесса.

Всего было проведено три диктанта, в которых суммарно, по заявлению организаторов, участвовали более 5 тысяч человек. Темами тестирования стали детство, современность и спорт.

Как сообщает портал Actu, тексты диктантов зачитывали участникам литературный критик Огюстен Трапенар, писательница Катрин Панколь и вице-мэр Парижа по делам спорта Пьер Рабадан.

Ранее тысячи жителей Сантьяго приняли участие в необычной акции: они выстроились в большую колонну, напоминающую по форме велосипед. Цель флешмоба — установить новый мировой рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
рекорд диктант франция книга рекордов гинесса
Военкоры ФАН