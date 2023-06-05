Татьяна Буланова провела второй день свадьбы в повседневной одежде

Певица Татьяна Буланова показала в социальных сетях, как она провела второй день свадьбы.
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова 2 июня в третий раз вышла замуж. На следующие сутки после основного торжества исполнительница решила продолжить свадьбу.
Звезда собрала самых близких, переоделась в повседневную одежду и отправилась с приглашенными гостями в ресторан на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.
В дружеской атмосфере Буланова решила спеть для присутствующих. Она исполнила песню Виктора Цоя «Печаль».
Ранее стало известно, что певица Анна Семенович поймала букет невесты на свадьбе Татьяны Булановой.