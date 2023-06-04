Секретарь Совбеза Армении Григорян: членство страны в ОДКБ несет определенные проблемы

Членство Армении в ОДКБ создает «определенные проблемы» для страны, но не ограничивают сотрудничество с другими государствами. Об этом заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.
Он отметил, что не может назвать пример содействия Армении со стороны ОДКБ, начиная с 2020 года. Григорян напомнил, что с того момента страна была атакована три раза, а организация предлагала только миссию по установлению фактов.
«На данный момент наше присутствие в ОДКБ <...>, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами по укреплению нашего сотрудничества в сфере безопасности», — заявил Григорян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна может покинуть ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной». Однако он добавил, что Ереван может присоединиться к военным учениям организации в Киргизии.