Security Lab: мошенники научились оформлять галочку верификации в Gmail

Недавно стало известно, что мошенники могут получить галочку в Google без особого труда. Об этом сообщает портал Security Lab.
Галочки верификации в Gmail запустили в начале мая с целью защитить пользователей от фишинговых атак.
Однако мошенники научились получать галочку. Они рассылают письма, с просьбой к получателям, чтоб те перешли по фишинговой ссылке и подтвердили свои данные для получения посылки.
Компания Google сначала не признала проблему, заявив, что система корректно работает. Однако заявила, что работает над исправлением ошибки.
Ранее поисковик «Яндекса» обогнал Google по популярности среди российских пользователей iPhone и iPad.