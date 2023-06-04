Женщина погибла в результате стрельбы в Чикаго в воскресенье утром

Стрельба произошла в Чикаго, штат Иллинойс в воскресенье утром. Есть одна погибшая, еще шесть человек получили ранения. Не исключено, что стрелявших было несколько.
Инцидент произошел во время встречи местных жителей, которые собрались для того, чтобы почтить память человека, погибшего в ДТП четыре года назад. В настоящий момент полиция расследует произошедшее.
Это не единственный случай стрельбы в Чикаго за последнее время. В результате нескольких похожих инцидентов в конце мая погибли 10 человек и 43 человека пострадали.
Ранее три человека были убиты в американском городе Фармингоне штата Нью-Мексико в результате стрельбы.