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Женщина погибла в результате стрельбы в Чикаго в воскресенье утром

Происшествия
Женщина погибла в результате стрельбы в Чикаго в воскресенье утром

Стрельба произошла в Чикаго, штат Иллинойс в воскресенье утром. Есть одна погибшая, еще шесть человек получили ранения. Не исключено, что стрелявших было несколько.

«Двадцатипятилетняя женщина была убита и еще шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром», — сообщил телеканал ABC7.

Инцидент произошел во время встречи местных жителей, которые собрались для того, чтобы почтить память человека, погибшего в ДТП четыре года назад. В настоящий момент полиция расследует произошедшее.

Это не единственный случай стрельбы в Чикаго за последнее время. В результате нескольких похожих инцидентов в конце мая погибли 10 человек и 43 человека пострадали.

Ранее три человека были убиты в американском городе Фармингоне штата Нью-Мексико в результате стрельбы.
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