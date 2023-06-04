Губернатор Старовойт: российские солдаты смогли посадить украинский беспилотник в Курской области

Российские пограничники смогли успешно посадить украинский беспилотник недалеко от населенного пункта Суджа Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Исходя из нанесенных на БПЛА эмблем, можно сделать вывод, что беспилотник принадлежал батальону «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация). Глава региона поблагодарил пограничников и солдат ВС РФ за службу.
«В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов», — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее в Крыму сообщили о ликвидации украинского беспилотника над Джанкоем. В результате было повреждено остекление в нескольких домах частного сектора.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация