Военный эксперт Риттер: Залужный получил серьезные ранения от российского ракетного удара

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение вследствие ракетного удара под Херсоном. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
Он уверен, что российским ВКС удалось ликвидировать в бункерах по всей территории Украины множество сотрудников разведки. Все они плотно сотрудничали со своими коллегами из США и Великобритании.
«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сказал Риттер.
Накануне бывший разведчик рассказал о российских сверхточных спутниках, которые способны постоянно следить за перемещениями ВСУ. Он отметил, что данная технология может серьезно повлиять на ход СВО.