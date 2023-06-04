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Военный эксперт Риттер: Залужный получил серьезные ранения от российского ракетного удара

Армия
Военный эксперт Риттер: Залужный получил серьезные ранения от российского ракетного удара

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение вследствие ракетного удара под Херсоном. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Он уверен, что российским ВКС удалось ликвидировать в бункерах по всей территории Украины множество сотрудников разведки. Все они плотно сотрудничали со своими коллегами из США и Великобритании.

«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сказал Риттер.

Накануне бывший разведчик рассказал о российских сверхточных спутниках, которые способны постоянно следить за перемещениями ВСУ. Он отметил, что данная технология может серьезно повлиять на ход СВО.
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