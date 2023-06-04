В США отказались прогнозировать сроки начала мирных переговоров по Украине

Салливан добавил, что ход действий конфликта непредсказуем. Он подчеркнул, что диалоги о мире будут напрямую зависеть от того, как именно сейчас будут складываться события на поле боя. При этом он выразил уверенность, что кризис завершится за столом переговоров.