В США отказались прогнозировать сроки начала мирных переговоров по Украине

В Вашингтоне отказались называть сроки начала переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью для телеканала CNN заявил, что не может сказать, как именно начнется обсуждение урегулирования конфликта.
«Я не берусь прогнозировать какие-либо сроки», — заявил советник по нацбезопасности.
Салливан добавил, что ход действий конфликта непредсказуем. Он подчеркнул, что диалоги о мире будут напрямую зависеть от того, как именно сейчас будут складываться события на поле боя. При этом он выразил уверенность, что кризис завершится за столом переговоров.
Ранее глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что мирные переговоры по Украине «были бы преждевременными» на нынешнем этапе.