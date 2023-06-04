Глава Белгородской области Гладков проводил детей в обновленный лагерь «Бригантина Белогорье»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проводил детей мобилизованных участников СВО и юных жителей приграничных районов в лагерь «Бригантина Белогорье». Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
«Мы пытались сделать наш лагерь-санаторий в виде космического корабля на берегу моря, такая бригантина, которая бороздит просторы вселенной», — рассказал губернатор.
В обновленном санатории внушительный веревочный парк, который должен произвести впечатление на детей. Так же юных посетителей планируют удивить новым ботаническим садом, отдельной костровой для каждого отряда, бассейном с морской водой и актовым залом со звездным небом.
Гладков выразил сожаление, что не сможет присутствовать лично на открытии обновленного лагеря, но отметил, что постарается выйти на связь с детьми и лично узнать их впечатления от «Бригантины Белогорье».
Ранее Гладков провел собрание оперативного штаба, в котором приняли участие представители государственной и муниципальной власти.