Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове

Несколько взрывов раздались в Харькове. В городе также работает сирена воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko Time.
Также сообщения о взрывах поступили из Харьковской области. Там удар был нанесен по населенному пункту Чугуев. Дополнительной информации на данный момент нет.
«В Харькове слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области. Сирены начали работать в 22:42 по московскому времени.
Ночью 4 мая сообщалось, что на территории Киевской области была повышенная угроза атаки с воздуха. Т