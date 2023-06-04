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Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове

Происшествия
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове

Несколько взрывов раздались в Харькове. В городе также работает сирена воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Также сообщения о взрывах поступили из Харьковской области. Там удар был нанесен по населенному пункту Чугуев. Дополнительной информации на данный момент нет.

«В Харькове слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области. Сирены начали работать в 22:42 по московскому времени.

Ночью 4 мая сообщалось, что на территории Киевской области была повышенная угроза атаки с воздуха. Т
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