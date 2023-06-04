«Она вообще не в теме, как готовить»: Константин Ивлев дал свою оценку кулинарным способностям Юлии Высоцкой

Известный повар Константин Ивлев высказался о Юлии Высоцкой. Она уже 20 лет ведет авторскую передачу «Едим дома», но в последнее время первые выпуски шоу с неудачными рецептами обрели новую волну популярности в интернете. Из-за них на ведущую вылилось огромное количество насмешливых комментариев.
Ивлев призвал пользователей не принимать эти ролики близко к сердцу, поскольку Высоцкую нельзя назвать поваром.
«Я бы на самом деле не на нее набрасывался, а на шеф-редактора ее. Не на нее — она вообще не в теме, как готовить», — отметил он в «Шоу Воли» на ТНТ.
Ранее бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина встала на защиту Юлии Высоцкой из-за критики ее рецептов в Сети.