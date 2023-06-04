«Она вообще не в теме, как готовить»: Константин Ивлев дал свою оценку кулинарным способностям Юлии Высоцкой

Известный повар Константин Ивлев высказался о Юлии Высоцкой. Она уже 20 лет ведет авторскую передачу «Едим дома», но в последнее время первые выпуски шоу с неудачными рецептами обрели новую волну популярности в интернете. Из-за них на ведущую вылилось огромное количество насмешливых комментариев.