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Певицу Аниту Цой улучили в использовании фотошопа

Шоу-бизнес
Певицу Аниту Цой улучили в использовании фотошопа

Анита Цой после долгого лечения начала восстанавливать фигуру. У певицы был гормональный сбой, однако артистка похудела на 9 килограмм благодаря регулярным тренировкам. Девушка похвасталась своими успехами в социальных сетях.

Но фотография вызвала у поклонников волну негатива. Пользователи обвинили певицу в использовании фотошопа. Несмотря на обвинения, многие поклонники звезды встали на ее сторону.

Ранее Певица Анита Цой рассказала, почему модельер Валентин Юдашкин, который скончался после длительной болезни 2 мая 2023 года, обижался на нее.
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