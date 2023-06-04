Певицу Аниту Цой улучили в использовании фотошопа

Анита Цой после долгого лечения начала восстанавливать фигуру. У певицы был гормональный сбой, однако артистка похудела на 9 килограмм благодаря регулярным тренировкам. Девушка похвасталась своими успехами в социальных сетях.
Но фотография вызвала у поклонников волну негатива. Пользователи обвинили певицу в использовании фотошопа. Несмотря на обвинения, многие поклонники звезды встали на ее сторону.
Ранее Певица Анита Цой рассказала, почему модельер Валентин Юдашкин, который скончался после длительной болезни 2 мая 2023 года, обижался на нее.