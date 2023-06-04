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Порядка 400 детей из Мариуполя прибыли в Петербург на летние каникулы

Порядка 400 детей из Мариуполя прибыли в Петербург на летние каникулы

Около 400 детей из Мариуполя проведут летние каникулы в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-центре администрации губернатора Петербурга.

«В детском оздоровительном комплексе «Дружных» началась первая смена», — рассказали там.

Продлится первая смена до 17 июня. За это время юные жители Мариуполя смогут лучше узнать историю культурной столицы, побывать в Петропавловской крепости, Кронштадте, Петергофе.

В течение первой смены в лагере отметят такие праздники, как День России, День Рождения Александра Пушкина, Всемирный день окружающей среды.

Ранее 300 детей из обстреливаемых ВСУ территорий Белгородской области разместили в детском лагере в Воронежской области.
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