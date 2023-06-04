Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ

Футболист петербургского клуба «Зенит» Малком был признан лучшим игроком российской премьер-лиги сезона-2022/23.
Награду вместо спортсмена получил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Малком же не смог присутствовать на церемонии награждения.
«Я тоже, как и многие, считаю, что Малком заслужил этот приз. Он был хорош как никогда», — сказал Аршавин.
Премия по итогам российской премьер-лиги вручается впервые. НА нее также были номинированы Квинси Промес («Спартак»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба («Локомотив»).
Возглавляющий чемпионский клуб Серии А «Наполи» Лучано Спаллетти был признан лучшим тренером Италии прошедшего сезона. Благодаря его работе, клуб «Наполи» завоевал титул чемпиона Италии впервые за 33 года.