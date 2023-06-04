Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ

Премия по итогам российской премьер-лиги вручается впервые. НА нее также были номинированы Квинси Промес («Спартак»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Иван Обляков (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба («Локомотив»).