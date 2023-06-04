Бывший муж Ани Лорак женился на почти точной копии экс-супруги

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, вновь женился на девушке по имени Лилия. Фанаты уверены, что новая жена Мурата как две капли похожа на бывшую избранницу бизнесмена.
Торжество проходило на природе. На видео можно заметить, что в парке, где проводилась свадебная церемония, расположен роскошный особняк с белыми колоннами. Все было украшено свежими цветами.
Ранее Певица Ани Лорак в социальных сетях выложила видео с обручальным кольцом на руке. Недавно певица рассказала об отношениях с испанцем Исааком Виджраку.