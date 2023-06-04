Вице-премьер России Новок оценил ситуацию на нефтяном рынке

Ситуация на мировом рынке нефти пришла к балансу спроса и предложения. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+.
Он добавил, что в 2023 году наблюдается увеличение спроса на нефть. В первую очередь это связанно с активизацией бизнеса, увеличением автомобильных и авиаперевозок.
«Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +», — заявил Новак.
Ранее Новак прибыл в Вену для участия во встрече министров ОПЕК+. Само же мероприятие прошло 4 мая, и было первым с октября 2022 года.