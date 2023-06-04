Зеленский заявил о намерении «покарать» государства, которые якобы помогают России с обходом западных санкций

Западные санкции, направленные против Москвы, неэффективны и не могут причинить российской экономике того вреда, на которую рассчитывают Украина и ее союзники. Об этом в своем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер заявил, что провел специальное совещание с участием ГУР, Службы внешней разведки, правительства и администрации. Центральной темой собрания киевских властей были антироссийские санкции и попытка выяснить причины их неэффективности. Зеленский заявил, что сотрудничество «разных стран и разных компаний» с Россией помогает Москве обходить ограничения.
«Мы должны закрыть все такие районы — вместе с нашими партнерами», — сообщил украинский президент.
Зеленский пригрозил странам, якобы сотрудничающим с Россией, что «необходимые шаги будут предприняты». В завершение своей речи он вновь обратился к своим западным спонсорам с благодарностью за финансирование Украины.
Ранее Зеленский рассказал о новом санкционном пакете, который затрагивает российские компании и граждан.