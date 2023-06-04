Евгений Пригожин предоставил видеоподтверждение, что дорога выхода из Артемовска была заминирована

В рапорте рассказывается, что группы, которые могли заминировать дорогу, были замечены в районе Опытного и Озаряновки. Саперы выдвинулись на инженерную разведку и обнаружили фугасы в виде большого количества пластида, противотанковых мин и артиллерийских снарядов.