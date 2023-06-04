Евгений Пригожин предоставил видеоподтверждение, что дорога выхода из Артемовска была заминирована

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что дорога, по которой «музыканты» вывозились из Артемовска, была намеренно заминирована. Он предоставил видеодоказательство своих слов.
К предпринимателю обратились журналисты издания MOS. NEWS. Они попросили уточнить, на каком этапе находится расследование этого инцидента. Слова Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».
«В настоящий момент расследование ведется. Многие факты не публичны. Однако могу опубликовать первичный рапорт и видеоподтверждение того, что там происходило», — заявил Пригожин.
В рапорте рассказывается, что группы, которые могли заминировать дорогу, были замечены в районе Опытного и Озаряновки. Саперы выдвинулись на инженерную разведку и обнаружили фугасы в виде большого количества пластида, противотанковых мин и артиллерийских снарядов.