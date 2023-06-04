Помощницу балерины Анастасии Волочковой заподозрили в злом умысле

Поклонников встревожил «похоронный» букет в руках балерины. Фанаты уже не в первый раз подозревают помощницу Анастасии Волочковой Лолу в кознях против балерины.
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она держит букет из 6 бутонов. Подписчики уверены, букет подарила Лола, которая якобы хочет сжить со света свою благодетельницу.
Некоторые фанаты утверждают, что бутонов на самом деле семь, но «наблюдательный» подписчик уверен, что седьмой цветок прифотошопила сама Анастасия.
Все обвинения в сторону Лолы со стороны поклонников звезды начались после того, как она из обычной домработницы превратилась в правую руку Волочковой.
Ранее балерина Анастасия Волочкова тщетно попыталась порадовать аудиторию фигурой.