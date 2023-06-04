«На войне принято всегда относиться к противнику с уважением»: Пригожин объяснил, почему террористы из РДК упомянули его в положительном контексте

«Русский добровольческий корпус»✱ (организация, признанная террористической и запрещена на территории России) в своих видеороликах уже несколько раз в положительном ключе отозвался об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. Авторы Telegram-канала Neodagestan решили уточнить у предпринимателя, что это может значить.
Журналисты предположили, что такую «комплементарность» диверсанты могут выражать, чтобы дискредитировать Пригожина перед жителями Белгородской области. Ответ Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».
«У меня нет информации, по какой причине ко мне РДК относится с уважением. Думаю, потому что мы умеем побеждать. Просто, чтобы всем было понятно, на войне принято всегда относиться к противнику с уважением», – обратил внимание Пригожин.
Люди, которые «рассказывают грустные истории» и убеждают, что уже «завтра всех победят», являются «законченными трусами». Нужно объективно оценивать противника со стороны и, если ты до сих пор его не «разорвал», то стоит учиться у него, пока он лучше, резюмировал Пригожин.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму