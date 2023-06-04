«На войне принято всегда относиться к противнику с уважением»: Пригожин объяснил, почему террористы из РДК упомянули его в положительном контексте

Люди, которые «рассказывают грустные истории» и убеждают, что уже «завтра всех победят», являются «законченными трусами». Нужно объективно оценивать противника со стороны и, если ты до сих пор его не «разорвал», то стоит учиться у него, пока он лучше, резюмировал Пригожин.