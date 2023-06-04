Основной команды реставраторов Триумфальной арки в Пальмире станут россияне

Группа реставраторов Триумфальной арки в Пальмире (Сирия) будет состоять по большей части из российских специалистов. Об этом сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.
Она сообщила, что уже планируются начало реставрации. Большая часть средств, на восстановление, также будут российскими. Однако отдельные виды работ оплатит сирийская сторона.
«Основной состав специалистов также будет российским, но, конечно, в работе примут участие жители современного города Тадмор, на окраине которого находится Пальмира», — сообщила она.
Ранее главы МИД Сирии и Ирака обсудили борьбу с терроризмом и контрабанду наркотиков. Кроме того, стороны обсудили гуманитарные вопросы.