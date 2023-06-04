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Прерванное из-за человека на пути движение на седьмой линии московского метро вновь восстановлено

Происшествия
Прерванное из-за человека на пути движение на седьмой линии московского метро вновь восстановлено

Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресенской линии временно было прервано вечером в воскресенье. Причиной этому стал человек на железнодорожном пути. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от «Таганской» до «Выхино» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время на фиолетовой ветке поезда двигаются в обычном графике. Движение полностью восстановлено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичное метро поставили тысячный вагон современного поезда «Москва-2020».
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