Актриса Яна Поплавская посоветовала недавно раскаявшемуся Смольянинову поискать работу в Израиле или США

В недавнем заявлении актер Артур Смольянинов✱ (внесен в перечень террористов и экстремистов), который уехал из России, признался, что сейчас хочет заниматься лишь актерской работой. Также бежавший артист заявил, что был «слишком резок» в формулировках. Эти заявления прокомментировала актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.
«Человек, который в России внесен в списки иноагентов и террористов и экстремистов, сможет сниматься хоть в “Елках”, хоть в “Палках”, только если съемки будут проходить в США или Израиле», — написала Поплавская.
Сотни пользователей поддержали ее. В комментариях последовали предложения, чтоб вместо съемок в кино за большие деньги, Смольянинов отправился на пять лет работать в сельский клуб.
Ранее стало известно, что актер Артур Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов