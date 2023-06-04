Актриса Яна Поплавская посоветовала недавно раскаявшемуся Смольянинову поискать работу в Израиле или США

В недавнем заявлении актер Артур Смольянинов✱ (внесен в перечень террористов и экстремистов), который уехал из России, признался, что сейчас хочет заниматься лишь актерской работой. Также бежавший артист заявил, что был «слишком резок» в формулировках. Эти заявления прокомментировала актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.