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Премьер Эстонии Каллас обвинила Россию в расширении НАТО на восток

Политика
Премьер Эстонии Каллас обвинила Россию в расширении НАТО на восток

НАТО была вынуждена расширится на восток из-за существования «воинственной России». Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она добавила, что у государств, которые начали присоединяться к НАТО, не было другого выхода. Таким образом страны Восточной Европы хотели получить гарантии безопасности.

«Те, кто обвиняет НАТО в расширении и эскалации, перенимают империалистический язык и идеологию России», — заявила Каллас.

Ранее премьер Эстонии заявила о невозможности принять Украину в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт. Она также отметила, что Таллин полностью поддерживает путь Киева в Североатлантический альянс.
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