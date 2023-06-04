Премьер Эстонии Каллас обвинила Россию в расширении НАТО на восток

НАТО была вынуждена расширится на восток из-за существования «воинственной России». Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она добавила, что у государств, которые начали присоединяться к НАТО, не было другого выхода. Таким образом страны Восточной Европы хотели получить гарантии безопасности.
«Те, кто обвиняет НАТО в расширении и эскалации, перенимают империалистический язык и идеологию России», — заявила Каллас.
Ранее премьер Эстонии заявила о невозможности принять Украину в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт. Она также отметила, что Таллин полностью поддерживает путь Киева в Североатлантический альянс.