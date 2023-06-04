Актер Борис Галкин ответил на высказывания Порошенко о русских Донбасса

Заслуженный артист России Борис Галкин рассказал, что отношение украинцев к русским было понятно еще в 2014 году, когда Петр Порошенко сделал свое печально известное заявление о детях «в подвалах».
«Давно все было ясно — достаточно было услышать заявления бизнесмена Порошенко, который заявил, что украинские дети будут вкусно есть и учиться, а дети на Донбассе будут сидеть в погребах. Мы, мол, их туда всех загоним, не моргнув глазом», — напомнил актер в беседе с aif.ru.
Такие заявления вызвали гнев актера по отношению к экс-президенту Украины.
Галкин уверен, что тверже, миролюбивее, работоспособнее, проще, преданнее, чем донбассцы, он людей не встречал. Артист утверждает, что именно такие люди и являются лучшей опорой для государства.
Ранее жена бывшего президента Украины Марина Порошенко обвинила «украинское нашествие» в страданиях страны.