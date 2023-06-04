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Глава Белгородской области Гладков провел собрание оперативного штаба

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков провел собрание оперативного штаба

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел собрание оперативного штаба, в котором приняли участие представители государственной и муниципальной власти. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти», — написал Гладков.

В Минобороны в воскресенье сообщили, что украинские ДРГ совершили попытку проникнуть на территорию региона в сторону Новой Таволжанки.

Ранее Гладков рассказал, что видел обращение диверсантов. Губернатор назвал их негодяями и террористами. Вместе с тем, Гладков заявил, что готов встретиться с ДРГ в автомобильном пункте пропуска «Шебекино» ради пленных.
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