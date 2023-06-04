Молния спровоцировала масштабный пожар на нефтехранилище в Луизиане

Как сообщается, пожар, который произошел в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining, вынудил власти штата объявить эвакуацию людей, живущих в радиусе 2,5 километров от нефтехранилища. По словам чиновников, были отселены жители 70 домов. Всех остальных жителей попросили не покидать свои жилища. Сообщений о пострадавших нет.