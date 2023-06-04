Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молния спровоцировала масштабный пожар на нефтехранилище в Луизиане

Весь мир
Молния спровоцировала масштабный пожар на нефтехранилище в Луизиане

Удар молнии спровоцировал пожар на нефтебазе в американском штате Луизиана. Возгорание началось днем 3 июня, передает агентство NBC.

Как сообщается, пожар, который произошел в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining, вынудил власти штата объявить эвакуацию людей, живущих в радиусе 2,5 километров от нефтехранилища. По словам чиновников, были отселены жители 70 домов. Всех остальных жителей попросили не покидать свои жилища. Сообщений о пострадавших нет.

По словам представителя департамента качества окружающей среды штата Луизиана Грега Лэнгли, в резервуаре находилось около 46 тысяч баррелей нефти.

Нефтеперерабатывающее предприятие пока не дает комментарий на эту тему, но к вечеру субботы пожар так и не был ликвидирован.

Это не первый случай, когда пожары охватывают предприятия США — 28 мая произошло возгорание на заводе по производству грузовиков.
США пожар штат луизиана
Военкоры ФАН