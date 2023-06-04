В Москве суд арестовал двух белгородских бизнесменов-мошенников

Мещанский суд Москвы задержал двух белгородских бизнесменов Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина, которые подозреваются в нескольких экономических преступлениях. Об этом сообщают на порталах московских судов.
Подозреваемых задержали в пятницу, 2 июня. На них завели уголовное дело по статье УК о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что руководителей Фонда имущества Петербурга и агентства недвижимости АРИН задержали по подозрению в мошенничестве. Дела были объединены и переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.