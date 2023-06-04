Три процента россиян заявили о планах взять кредит на летний отпуск

SuperJob провел исследование и выяснил, сколько жителей России готовы оформить кредит для того, чтобы отдохнуть этим летом. Результаты опроса опубликованы на сайте сервиса.
О желании отдохнуть «в долг» заявили лишь три процента респондентов, большинство из них старше 45 лет. Они уверены, что отдохнувший человек работает лучше, поэтому отдыху ничего не должно препятствовать.
В то же время большинство россиян считают, если отдых не по карману — нужно сидеть дома. Такую позицию разделяют в основном мужчины и те, кто любит отдыхать за границей. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных.
Ранее исследование показало, что 64% опрошенных планируют отдых в 2023 году внутри страны.