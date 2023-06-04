Президент ЦАР Туадера посетил лагерь подготовки бойцов FACA в Банги

Национальный лидер поблагодарил солдат, полицейских и жандармов за помощь в восстановлении безопасности в городе и за его пределами. Также он встретился с начальником генерального штаба ВС ЦАР (FACA) генерал-лейтенантом Зефирином Мамаду.