Банги, 4 мая. Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил военный лагерь Беаль, расположенный в столице государства.
Национальный лидер поблагодарил солдат, полицейских и жандармов за помощь в восстановлении безопасности в городе и за его пределами. Также он встретился с начальником генерального штаба ВС ЦАР (FACA) генерал-лейтенантом Зефирином Мамаду.
Силовые структуры Центральноафриканской Республики успешно справляются с поддержанием безопасности на всей территории государства. Их высокая результативность напрямую связана с укреплением военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой.
Инструкторы из РФ, которых СМИ зачастую причисляют к ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет качественно обучают личный состав полиции, жандармерии и армии ЦАР. Благодаря консультативной поддержке российских специалистов FACA восстановили полный контроль правительства над всеми месторождениями драгоценных камней и металлов в стране.
Ранее Туадера заявил, что ВС республики ожидает масштабная материально-техническая модернизация. Первым делом власти повысят обороноспособность страны. Для этого военнослужащим выдадут новые средства передвижения. Затем по плану идет ремонт казарм и создание дополнительных мест для размещения бойцов.
Также реформа затронет обучение личного состава. Президент отметил необходимость усовершенствования программы подготовки квалифицированных кадровых офицеров.
Ранее власти республики сообщили, что среди центральноафриканской молодежи наблюдается всплеск интереса к службе в рядах национальных вооруженных сил. Очень многие молодые люди мечтают о вступлении в FACA, чтобы защищать родину от боевиков.