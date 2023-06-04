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В Карелии найдено тело пропавшей в 2022 году лыжницы

Происшествия
В Карелии найдено тело пропавшей в 2022 году лыжницы

Волонтеры поискового отряда «Длинный берег» в озере Карелии нашли тело лыжницы Анны Михайловой, которая пропала в декабре 2022 года. Об этом они сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — написано в публикации.

38-летняя Анна Михайлова пошла кататься на лыжах и пропала. Женщину искали с помощью судна на воздушной подушке и квадрокоптера. Местные считали, что она провалилась под лед под напором собственного веса.

Ранее мертвую 17-летнюю девушку обнаружили поздно вечером 10 мая в читинском лесу. На теле были зафиксированы следы насильственной смерти. По предварительной версии, ее могли задушить.
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