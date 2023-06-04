Стоит ли заводить дикое животное в квартире: ФАН собрал мнения зоологов и владельцев енотов, выдр и лисиц

Забавные мордашки и повадки некоторых животных служат плохую службу как их хозяевам, так и самим питомцам. Вернее, зверям. Потому что из дикого животного «фэмили пэт» не получится. И неугомонные еноты, выдры, лисички вскоре превратят жизнь владельцев в один непрекращающийся трудный и затратный квест. ФАН собрал свидетельства тех, кто столкнулся с ними напрямую.
Стоит учесть, что дикие животные не прошли многих тысячелетий адаптации к человеку, в отличие от кошек и собак. Крошечное пушистое существо растет очень быстро, и уже вскоре вы столкнетесь с половым созреванием, когда внезапно всколыхнутся его неприрученные гены. И тогда милашка с картинки обязательно проявит дикий нрав.
Енот в квартире
Так, по рассказам незадачливых оригиналов, решивших вместо щенка или котенка купить енота, спокойной жизни придет конец. Особенно невыносимо становится после исполнения ему шести месяцев. Животинка крайне тяжело поддается дрессировке, никогда не бывает достаточно сыта, чтобы перестать клянчить еду и вкусняшки, не понимает лоток и крайне неаккуратна. Еноты просто обожают воду, и в пучине систематически гибнут дорогие вам вещи типа смартфона, важных документов, свежесодранных обоев и прочих «игрушек». Кроме того, этот зверек ведет преимущественно ночной образ жизни, так что о полноценном сне хозяевам придется забыть.
А еще еноты, хотя и выглядят забавно, оказывается, довольно агрессивны и могут серьезно покусать при любой попытке приблизиться. В общем, сепсис — весьма реальная угроза для всех членов «енотьей» семьи. Кроме того, признался один из владельцев мохнатого бандита, от него исходит сильный смрад, от которого попросту не скрыться нигде в квартире. Да и зоологи советуют брать себе енота только в частный дом, где есть возможность построить ему вольер.
Выдра в доме
Выдрам жизненно необходима чистая вода и возможность плавать. Поэтому их тоже лучше всего заводить в частном доме с бассейном. Но стоит иметь в виду, что это очень шумный компаньон, который издает множество разнообразных звуков, почти не замолкая, и крайне общителен. К счастью, маленького детеныша выдры можно приучить к лотку. Но из-за особенностей питания (сырая рыба), опорожнять кишечник он будет довольно часто, заполняя дом пахучими отходами жизнедеятельности и секретом.
Как и еноты, выдры могут серьезно покалечить владельца, случайно причинить ему вред острыми когтями и сильными зубами. Они настоящие разрушили и постоянно что-нибудь ломают. Для нормальной жизни выдре нужно обеспечить порядка 60 кв. метров жилплощади, где обустроить настоящую экосистему с возможностью рыть норы и плескаться в водоеме с хорошей системой очистки. Ну и также, как и еноты, эти хищники ведут преимущественно ночной образ жизни. Так что отсутствие нормального сна хозяевам обеспечат.
Стоит ли завести дома лису
Решаясь завести симпатягу-лисичку, многие люди и не подозревают, насколько эти псовые отличаются от обычных собак. Если последних можно дрессировать до глубокой старости, то любая социализация лисенка возможна только до исполнения ему двух месяцев. Вот почему привить цивилизованные манеры хвостатому вряд ли удастся. Хорошо, если успеете приучить к выгулу или лотку, но чаще всего и это не выходит из-за нехватки времени.
А вот кусается лисица не хуже собак, к тому же не имеет, в отличие от последних, ни малейшего пиетета к человеку. Семья владельцев быстро становится для лисы ее стаей. Но главой этой стаи они чаще всего считают себя. Хотя бывают и исключения. Кстати, это довольно злопамятные и мстительные существа, которые долго не забывают обиды, а это может быть что угодно (нам, людям, не понять). И, обнаружив какую-либо пакость в исполнении лисички, не удивляйтесь — это вам обратка прилетела, как говорится.
Зоологи напоминают, что брать домой лису из дикой природы запрещает федеральное законодательство. Исключением может быть только содержание в научных и образовательных целях, в цирках и зоопарках, а также если животное было раненным и нуждалось в помощи и уходе. Зато оригиналы не ограничены в покупке домашних лис, специально выведенных учеными России.
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