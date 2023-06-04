Стоит ли заводить дикое животное в квартире: ФАН собрал мнения зоологов и владельцев енотов, выдр и лисиц

А вот кусается лисица не хуже собак, к тому же не имеет, в отличие от последних, ни малейшего пиетета к человеку. Семья владельцев быстро становится для лисы ее стаей. Но главой этой стаи они чаще всего считают себя. Хотя бывают и исключения. Кстати, это довольно злопамятные и мстительные существа, которые долго не забывают обиды, а это может быть что угодно (нам, людям, не понять). И, обнаружив какую-либо пакость в исполнении лисички, не удивляйтесь — это вам обратка прилетела, как говорится.