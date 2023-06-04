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В немецком Лейпциге задержали 50 участников протестов

Происшествия

Сотрудники полиции Германии в ходе митинга в Лейпциге задержали 50 участников акции «левых сил», информирует Bild.

Отмечается, что в городе до сих продолжаются протесты в ответ на приговор, который был вынесен одной из сторонниц левых радикалов. Глава полиции Лейпцига Рене Деммлер проинформировал о 50 задержанных.

Десятки полицейских в ходе беспорядков получили травмы. Более того, митингующее повредили 17 служебных машин и нанесли ущерб в «пятизначную сумму». Сообщается, что левые радикалы пытались организовать в другом населенном пункте акцию протеста, но получили отказ.
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