Радикалы казнили 24 человек из разных общин нигерийского штата Замфара

Абуджа, 4 июня. Боевики атаковали жителей нескольких общин в нигерийском штате Замфара на северо-западе Нигерии.
Террористы устроили засаду в окрестном лесу, после чего ворвались в поселение Сикида и открыли огонь по мирному населению. Жители деревни Джанбако собрались в группу и направились на помощь к соседям, однако также попали под обстрел. В результате атаки радикалов в общей сложности погибли 24 человека.
Деятельность бандформирований в Нигерии на протяжении многих лет несет угрозу для жизни рядовых граждан. Ранее боевики совершили серию нападений на полицейские участки в штате Анамбра на юге республики.
По словам представителей правоохранительных органов, радикалы атаковали сразу три учреждения, расположенные в разных провинциях региона. В результате налетов погибли восемь стражей порядка. Бандиты использовали самодельную взрывчатку и стрелковое оружие.
Позднее террористы ворвались в деревни Кубваи и Фунгзай в штате Плато. Налет произошел ранним утром, благодаря чему боевики застали жителей врасплох. В итоге жертвами стали 37 человек, среди которых в основном женщины и дети.