Радикалы казнили 24 человек из разных общин нигерийского штата Замфара

Террористы устроили засаду в окрестном лесу, после чего ворвались в поселение Сикида и открыли огонь по мирному населению. Жители деревни Джанбако собрались в группу и направились на помощь к соседям, однако также попали под обстрел. В результате атаки радикалов в общей сложности погибли 24 человека.