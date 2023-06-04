С этого района может начаться проникновение в город: боец ЧВК «Вагнер» отреагировал на заход ВСУ в «Сады»

Проникновение Вооруженных сил Украины в район «Сады» к юго-западу от Артемовска является для ЧВК «Вагнер» тревожным сигналом. Об этом заявил один из «музыкантов» во время беседы с военным корреспондентом ФАН Александром Яремчуком.