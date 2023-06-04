С этого района может начаться проникновение в город: боец ЧВК «Вагнер» отреагировал на заход ВСУ в «Сады»

Проникновение Вооруженных сил Украины в район «Сады» к юго-западу от Артемовска является для ЧВК «Вагнер» тревожным сигналом. Об этом заявил один из «музыкантов» во время беседы с военным корреспондентом ФАН Александром Яремчуком.
Боец «оркестра» рассказал, что полная зачистка района «Сады» от сил ВСУ завершилась 19 мая. Тогда на этой территории находились подразделения «вагнеровцев».
«В "Садах" было находится нелегко так как они простреливались, но на этой войне нет ничего легкого», — заявил он.
Боец ЧВК «Вагнер» выразил опасения по поводу перехода под контроль противника юго-западной окраины бывшего Бахмута. По его мнению, это может привести к проникновению ВСУ в сам город.
«После того, как мы оттуда ушли, поступила информация, что сегодня ночью в "Сады" проникли украинцы. Это для нас тревожный сигнал, так как с этого района может начаться проникновение противника с южных окраин бывшего Бахмута», — подчеркнул «музыкант».
Стоит заметить, что первая информация о продвижении ВСУ к Артемовску появилась в оперативной сводке замглавы Минобороны Украины Анны Маляр. Однако позже военный обозреватель Борис Рожин опубликовал карту населенного пункта, где наглядно показал, какие территории перешли под контроль украинской армии.