Активисты КИБЕР ФРОНТА Z встретились с волонтерами организации «Золотые руки ангела»

Больше года тысячи волонтеров организации «Золотые руки ангела» вносят бесценный вклад в защиту Донбасса, отправляя на фронт необходимое снаряжение и гумпомощь для российских солдат. Сегодня волонтеры пришли на встречу в штабе КИБЕР ФРОНТА Z и рассказали о том, с чего начиналось производство жизненно необходимых изделий для участников СВО.
Координатор петербургского отделения «Золотые руки ангела» Влада Высоцкая рассказала, что организация была создана в марте 2022 года, когда специализированной провизии на фронте стало не хватать.
Волонтеры узнали, что штатные носилки, которые со времен Великой Отечественной используются нашими войсками, крайне неудобны, поэтому нужны совсем другие, тактические. Активисты общественной организации «Золотые руки ангела» начали сами шить необходимые бойцам вещи. Специальная бескаркасная конструкция из плотных тканевых полосок, легкие, менее 400 граммов, компактные и прочные — именно такие требуются на фронте.
«Наши добровольцы совершенно безвозмездно шьют в свободное время, и никто им за это не платит. На пожертвования мы приобретаем только материалы и передаем на фронт на безвозмездной основе», — поделилась Влада Высоцкая.
Помимо носилок, волонтерская организация отшивает эвакуационные стропы, подсумки и чехлы для носилок, а также компактные полевые табуретки, аптечки первого эшелона и гибкие медицинские шины.
«Все остальное можно купить, а такие вещи не продаются и не производятся, это разработка наших волонтеров, и этого нет нигде, поэтому шьем сами», — рассказала Высоцкая.
По ее словам, защитникам Донбасса уже отправлено порядка 125 тысяч носилок со всех подразделений проекта в разных регионах России, в том числе и Петербурга. Всего в волонтерской организации участвует уже около 100 городов РФ.
«Главная цель встречи с активистами КИБЕР ФРОНТА Z — рассказать о том, что такое движение существует и о том, что мы делаем, потому что нам, как никогда, нужны волонтеры и благотворители, ведь потребность в наших изделиях не снижается», — отметила Высоцкая.