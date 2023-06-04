Активисты КИБЕР ФРОНТА Z встретились с волонтерами организации «Золотые руки ангела»

Больше года тысячи волонтеров организации «Золотые руки ангела» вносят бесценный вклад в защиту Донбасса, отправляя на фронт необходимое снаряжение и гумпомощь для российских солдат. Сегодня волонтеры пришли на встречу в штабе КИБЕР ФРОНТА Z и рассказали о том, с чего начиналось производство жизненно необходимых изделий для участников СВО.