Диетолог Соломатина раскрыла способ похудения с фастфудом в рационе

Диетолог Елена Соломатина рассказала о способе похудения при употреблении фастфуда. По ее мнению, необходимо урезать калории.
Соломатина пояснила, что секрет данного способа заключается в том, что продукт съедается ровно в таком количестве, чтобы не добрать привычных килокалорий. При этом она отметила, что такие приемы пищи не принесут организму пользы.
«О том, что люди худеют на фастфуде и сладостях, известно давно. В советские годы девушки практиковали булочную диету и тоже худели», — рассказала специалист в разговоре с «Вечерей Москвой».
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