Украинка Свитолина не пожала руку Касаткиной после победы на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в турнире «Ролан Гаррос» во Франции не подошла к сопернице для рукопожатия.
Свитолина победила в два сета со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После матча она не пожала руку россиянке. Касаткина в свою очередь показала сопернице большой палец.
Журналистам после игры украинка заявила, что из-за решения киевских властей она не жмет руки российским и белорусским спортсменам.
Ранее Свитолину после победного матча с россиянкой Анной Блинковой в рамках этого же турнира освистали зрители за отказ пожать руку.