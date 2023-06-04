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Украинка Свитолина не пожала руку Касаткиной после победы на «Ролан Гаррос»

Спорт
Украинка Свитолина не пожала руку Касаткиной после победы на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в турнире «Ролан Гаррос» во Франции не подошла к сопернице для рукопожатия.

Свитолина победила в два сета со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После матча она не пожала руку россиянке. Касаткина в свою очередь показала сопернице большой палец.

Журналистам после игры украинка заявила, что из-за решения киевских властей она не жмет руки российским и белорусским спортсменам.

Ранее Свитолину после победного матча с россиянкой Анной Блинковой в рамках этого же турнира освистали зрители за отказ пожать руку.
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